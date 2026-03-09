Дотком заявил, что требования США к Ирану говорят о готовности применить ЯО

«Они хотят применить ядерное оружие против Ирана. У них нет других козырей. Иран их побеждает. Требование безоговорочной капитуляции, опубликованное Трампом, и угрозы, высказанные сегодня Нетаньяху, говорят о том, что они уже приняли решение», — заявил в социальной сети X* Дотком.
По его словам, ядерный удар может произойти уже в ближайшее время, вероятно, не только в Тегеране.
«Если вы хотите сдаться, сделайте это сейчас. Если вы не хотите преклонять колени перед США и Израилем, переместите свое руководство в населенные пункты прямо сейчас. Если они (власти США и Израиля, — прим. ред.) применят ядерное оружие, их народ их вытеснит. После того, как они убьют миллионы людей, у них не будет будущего», — подчеркнул Дотком.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее Дотком заявил, что 165 детей в иранской школе убил американский «Томагавк».