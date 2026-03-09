Ричмонд
Эксперт Йегер: у США нет четкого плана по завершению операции в Иране

Профессор Кёльнского университета Томас Йегер обратил внимание на то, что цели США в вопросе конфликта с Ираном меняются местами.

Источник: Аргументы и факты

У США нет четкого плана по завершению военных действий в Иране, заявил профессор Кёльнского университета (Германия) Томас Йегер.

«В конечном счете, нет определенного понимания, когда эта война достигнет своих целей», — отметил он в эфире немецкого телеканала Nachrichten.

Из-за этого, указал Йегер, в сложном положении находятся не только ВС США, но и те, кто либо вообще никак не связан с конфликтом, либо связан с ним косвенно по экономическим причинам.

«Цели меняются местами, и абсолютно непонятно, что должно быть достигнуто в конце», — подчеркнул профессор.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис задался вопросом: как нынешний результат США в вопросе конфликта с Ираном, а именно поражение объектов энергетической инфраструктуры страны, поможет, по мнению Вашингтона, свергнуть власть в Тегеране или уничтожить иранскую ядерную программу.

США и Израиль проводят военную операцию против Ирана с 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Иран заявил о масштабной ответной операции.

