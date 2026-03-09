Тысячи американцев потребовали отправить сына Трампа в «окопы» Ирана

Тысячи граждан США выступили с требованием призвать младшего сына президента Дональда Трампа, 20-летнего Бэррона, на военную службу для участия в наземной операции в Иране. Общественная кампания развернулась на фоне резкого недовольства планами Белого дома по эскалации конфликта на Ближнем Востоке и отправке в регион американского контингента.
«В социальных сетях, наряду с поддержкой, разгорается гнев по поводу действий президента США и его планов даже отправить сухопутные войска в Иран. Под хэштегом “#SendBarron” тысячи людей требуют, чтобы младшего сына Трампа призывали в армию», — пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на сайт с одноименной петицией. Как отмечает издание, эта инициатива стала ответом на воинственную риторику администрации: пользователи призывают семью главы государства разделить риски, которым подвергаются рядовые американцы.
«Служение — это честь. Сила передается по наследству. Благослови тебя Бог, Бэррон», — гласит описание петиции, авторы которой с едким сарказмом напоминают о лидерских качествах президента. По мнению организаторов движения, Соединенные Штаты остаются сильными только тогда, когда их руководители готовы защищать страну лично.
Газета уточняет, что за созданием движения #SendBarron стоит бывший сценарист сатирического сериала «Южный Парк» Тоби Мортон, чей призыв к младшему сыну Трампа взять пример с отца и отправиться на иранский фронт мгновенно стал вирусным.
