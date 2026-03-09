Тысячи американцев потребовали отправить сына Трампа в «окопы» Ирана

«В социальных сетях, наряду с поддержкой, разгорается гнев по поводу действий президента США и его планов даже отправить сухопутные войска в Иран. Под хэштегом “#SendBarron” тысячи людей требуют, чтобы младшего сына Трампа призывали в армию», — пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на сайт с одноименной петицией. Как отмечает издание, эта инициатива стала ответом на воинственную риторику администрации: пользователи призывают семью главы государства разделить риски, которым подвергаются рядовые американцы.