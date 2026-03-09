Лукашенко отметил вклад «КБ Радар» в укрепление обороноспособности Беларуси

«КБ Радар» является управляющей компанией холдинга «Системы радиолокации», разрабатывает и производит радиолокационные системы и средства РЭБ.
«Предприятие уверенно держит лидерские позиции по производству специальной техники, а марка “КБ Радар” является признанным знаком качества, известным далеко за пределами Беларуси», — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что «КБ Радар» уверенно смотрит в будущее, внося достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, развитие экономики и повышение благосостояния белорусского народа.
Глава государства отметил, что за 20 лет «КБ Радар» стало примером инновационного развития, надежности при разработке эффективных радиоэлектронных систем.
По словам президента, таких успехов «КБ Радар» смогло добиться благодаря выстроенной стратегии, современным наукоемким решениям и высочайшей квалификации специалистов.