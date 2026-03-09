Ричмонд
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко отметил вклад «КБ Радар» в укрепление обороноспособности Беларуси

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление руководителям, работникам и ветеранам ОАО «КБ Радар» по случаю 20-летия со дня образования предприятия, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: КБ Радар

«КБ Радар» является управляющей компанией холдинга «Системы радиолокации», разрабатывает и производит радиолокационные системы и средства РЭБ.

«Предприятие уверенно держит лидерские позиции по производству специальной техники, а марка “КБ Радар” является признанным знаком качества, известным далеко за пределами Беларуси», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что «КБ Радар» уверенно смотрит в будущее, внося достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, развитие экономики и повышение благосостояния белорусского народа.

Глава государства отметил, что за 20 лет «КБ Радар» стало примером инновационного развития, надежности при разработке эффективных радиоэлектронных систем.

По словам президента, таких успехов «КБ Радар» смогло добиться благодаря выстроенной стратегии, современным наукоемким решениям и высочайшей квалификации специалистов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше