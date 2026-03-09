Ричмонд
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько казахстанцев уже эвакуировали из стран Ближнего Востока, рассказали в МИД

В Министерстве иностранных дел Казахстана озвучили последние данные об эвакуации граждан из стран Ближнего Востока, где ведутся военные действия, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Источник: Nur.kz

По информации в Telegram-канале Министерства иностранных дел, с начала эвакуации граждан Казахстана из зоны эскалации конфликта домой возвращены более 7300 человек.

Вывоз осуществляется при содействии авиакомпаний, а также наземным путем — через сухопутные границы Азербайджана, Армении и Туркменистана.

«Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками», — заключили в МИД.

Напомним, в ночь с 7 на 8 марта в Казахстан из стран Ближнего Востока было выполнено 11 рейсов авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyDubai и Air Arabia, по итогам которых доставлены 1 786 пассажиров.