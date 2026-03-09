Сколько казахстанцев уже эвакуировали из стран Ближнего Востока, рассказали в МИД

По информации в Telegram-канале Министерства иностранных дел, с начала эвакуации граждан Казахстана из зоны эскалации конфликта домой возвращены более 7300 человек.
Вывоз осуществляется при содействии авиакомпаний, а также наземным путем — через сухопутные границы Азербайджана, Армении и Туркменистана.
«Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками», — заключили в МИД.
Напомним, в ночь с 7 на 8 марта в Казахстан из стран Ближнего Востока было выполнено 11 рейсов авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyDubai и Air Arabia, по итогам которых доставлены 1 786 пассажиров.