Хинкл высмеял заявления властей США о победе над Ираном

Американский политик и блогер Джексон Хинкл высмеял власти своей страны после их заявлений о победе в войне с Ираном, по его словам, пока США заявляют якобы о победе, Исламская Республика продолжает бомбить их базы на Ближнем Востоке и Израиль.
«Иран объявил о назначении нового верховного лидера. Израиль подвергся нескольким волнам баллистических ракет, аэропорт Бен-Гурион поражен. Американские базы в Кувейте подверглись ударам, в том числе вертолетная база Аль-Удаири, топливные склады и командные здания», — написал он в социальной сети X*.
Кроме того, нападениям подверглись военно-морские базы и инфраструктура США, были осуществлены атаки на объекты, связанные с нефтью, компанию BAPCO, опреснительный завод. Беспилотники и ракеты обрушились на Дубай, в том числе на здание Марина, был ракетный прилет по Катару, иракские ополченцы нанесли удары по контролируемым США аэропортам и группам, действовавшим по поручению ЦРУ и «Моссада».
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что миру придется попрощаться с Израилем.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.