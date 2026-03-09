Axios: после ударов по Ирану между США и Израилем возникли разногласия

В администрации США возникли разногласия с Израилем после ударов по иранским топливным складам 7 марта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, в Вашингтоне были удивлены масштабами атаки. Отмечается, что операция вышла далеко за рамки тех действий, о которых израильская сторона заранее уведомляла американские власти.
Источники утверждают, что именно это стало причиной напряженности между Вашингтоном и Иерусалимом. Как пишет Axios, в Белом доме ожидали более ограниченных ударов по объектам в Иране. Подробности обсуждений между сторонами не раскрываются.
Ранее сообщалось, что американские военные могли по ошибке нанести удар по школе для девочек на юге Ирана.