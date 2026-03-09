Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: после ударов по Ирану между США и Израилем возникли разногласия

В администрации США возникли разногласия с Израилем после ударов по иранским топливным складам.

Источник: Аргументы и факты

В администрации США возникли разногласия с Израилем после ударов по иранским топливным складам 7 марта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, в Вашингтоне были удивлены масштабами атаки. Отмечается, что операция вышла далеко за рамки тех действий, о которых израильская сторона заранее уведомляла американские власти.

Источники утверждают, что именно это стало причиной напряженности между Вашингтоном и Иерусалимом. Как пишет Axios, в Белом доме ожидали более ограниченных ударов по объектам в Иране. Подробности обсуждений между сторонами не раскрываются.

Ранее сообщалось, что американские военные могли по ошибке нанести удар по школе для девочек на юге Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше