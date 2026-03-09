Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана

Анкара рассчитывает на телефонный разговор Путина и Эрдогана по Ближнему Востоку.

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает на телефонные переговоры лидеров Турции и России по ситуации на Ближнем Востоке в рамках «телефонной дипломатии», которую проводит турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган для деэскалации в регионе, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.

«Возможны. Точных сроков нет, но есть вероятность, что это произойдет в ближайшее время», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности телефонных переговоров двух лидеров.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше