Украинские борцы с дронами выехали на базы США в Иордании по приказу Зеленского

Украина направила дроны-перехватчики и специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. Об Владимир Зеленский сообщил в интервью газете The New York Times.

Источник: Life.ru

По его словам, запрос о помощи поступил от американской стороны. Речь шла о поддержке в защите объектов США на Ближнем Востоке, которые уже больше недели находятся под ответными ударами Ирана.

Зеленский рассказал, что обращение было направлено в четверг, 5 марта. Уже на следующий день украинские специалисты отправились к месту назначения. Эксперты по беспилотным системам должны прибыть в регион на этой неделе. Там они будут задействованы в обеспечении защиты военных объектов.

При этом в Белом доме не ответили на вопрос журналистов о том, направлялся ли официальный запрос Киеву с просьбой о такой помощи.

Зеленский заинтересован в скорейшем урегулировании войны между США, Израилем и Ираном, поскольку она напрямую бьёт по Украине — она остаётся без систем ПВО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

