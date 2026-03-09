Ричмонд
Хегсет назвал войной операцию США против Ирана

Министр обороны США Хегсет назвал войной операцию в Иране и заявил, что американцы хотят поставить врага на колени.

Министр обороны США Пит Хегсет назвал американскую операцию «Эпическая ярость» в Иране — войной, его интервью опубликовал в социальной сети X* канал Белого дома по оперативной связи.

«Это война. Это конфликт. Это значит поставить врага на колени. Будут ли они проводить церемонию на площади Тегерана и сдаваться — это уже их дело», — заявил Хегсет.

По его словам, именно американцы устанавливают условия, им нужна только победа.

«Наступит момент, когда у них не останется выбора, кроме как сделать это (капитулировать, — прим. ред.), знают они об этом или нет», — добавил Хегсет.

Как ранее заявлял офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, американцы всем лгали и не называли происходящее в Иране войной.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее американский политик Хинкл высмеял заявления властей США о победе над Ираном и безоговорочной капитуляции Исламской Республики.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

