КСИР присягнул новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Хаменеи владеет обширной инвестиционной империей. Несмотря на то, что он воздерживается от оформления активов на свое имя, новый верховный лидер Ирана уже как минимум 15 лет принимает участие в различных сделках за пределами страны. Так, он приобрел несколько домов на «Аллее миллиардеров» в Лондоне, элитную недвижимость в Дубае, а также отели в европейских городах «от Франкфурта до Майорки». Большинство объектов были записаны на имя иранского бизнесмена Али Ансари, в отношении которого Британия ввела санкции в 2025 году. Сам Ансари при этом отрицал наличие каких-либо финансовых или личных отношений с Моджтабой Хаменеи.