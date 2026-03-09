Ричмонд
В Хайфе третий раз за сутки объявили воздушную тревогу

В Хайфе в третий раз за сутки сработали сирены воздушной тревоги, сообщает РИА «Новости».

Причиной тревоги стала ракетная атака, которую осуществил Иран. Воздушную тревогу объявили в третий раз за день.

Иран обстреливает Израиль и другие страны Ближнего востока с 28 февраля.

Читайте материал «В центре Израиля объявили воздушную тревогу».

