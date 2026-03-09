Ричмонд
ГПК: выезда в Литву на границе ожидают около 370 фур

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Около 370 большегрузных автомобилей ожидают выезда в Литву на границе Беларуси, сообщили в понедельник в Государственном пограничном комитете республики.

Источник: Sputnik.by

По данным ГПК, сопредельная сторона за минувшие выходные дни оформила только 26% грузовиков от нормы.

Перед пунктом пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») стоят 160 большегрузов, перед «Шальчининкай» («Бенякони») — 210.

По состоянию на 10:00 понедельника въезда в Польшу перед «Тересполем» («Брест») ждут 80 легковых авто. На данном направлении в «Брузгах», «Козловичах» и «Берестовице» очередей нет.

По информации пограничников, нет проблем с пересечением границы и в «Григоровщине» — единственном работающем пункте пропуска на границе с Латвией.