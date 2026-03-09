В ЕС недовольны позицией фон дер Ляйен по Ближнему Востоку, пишут СМИ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Некоторые страны ЕС оказались недовольны публичной позицией, которую заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по вопросу ближневосточного конфликта, считая, что она своими заявлениями выходит за рамки своего мандата, а также не согласовывает их с правительствами стран блока, сообщает издание Politico со ссылкой на девять евродипломатов.
«Некоторые столицы недовольны действиями фон дер Ляйен в отношении начала войны на Ближнем Востоке, дипломатии в отношении сектора Газа и расширения ЕС… когда дело доходит до сложной ближневосточной политики… (дипломаты — ред.) заявили, что глава ЕК заняла публичную позицию, которая выходит за рамки консенсусной позиции столиц ЕС», — пишет издание.
По словам одного из высокопоставленных дипломатов, фон дер Ляйен озвучивает свою позицию, не посоветовавшись предварительно с представителями европейских стран, и говорит вещи, которые «выходят за рамки ее мандата».
Отмечается, что другим «крайне чувствительным вопросом», как и Иран, по которому европейские столицы не согласны с публичными заявлениями главы ЕК, является расширение ЕС.
На прошлой неделе фон дер Ляйен заявила, что необходимо остановить распространение конфликта вокруг Ирана на регион, и решение должно быть дипломатическим.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации ситуации возникли масштабные сбои в авиасообщении со странами региона.