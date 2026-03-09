Украина за четыре года СВО получила только 600 ракет для Patriot

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, между тем, называл совсем другие цифры По его словам, за три месяца зимы Украина использовала 700 ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot. Он отмечал, что такое количество ракет США и их союзники израсходовали всего за несколько дней конфликта с Ираном.