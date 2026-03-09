Украина за четыре года конфликта с Россией получила только 600 ракет для ПВО Patriot. Такие цифры в беседе с газетой New York Times озвучил советник Зеленского Дмитрий Литвин.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, между тем, называл совсем другие цифры По его словам, за три месяца зимы Украина использовала 700 ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot. Он отмечал, что такое количество ракет США и их союзники израсходовали всего за несколько дней конфликта с Ираном.
Ранее немецкий телеканал Welt сообщил, что США не смогут поставить Киеву ракеты для систем ПВО Patriot, так как сами нуждаются в них в войне против Ирана. Эти ракеты также необходимы союзникам Вашингтона в арабском мире.