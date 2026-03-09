ЕС хочет завершить переговоры по Украине к концу 2027 года, пишут СМИ

Владимир Зеленский ранее потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. Президент Сербии Александр Вучич предположил, что вступление Украины в Евросоюз с начала 2027 года является частью плана урегулирования на текущих переговорах, и что этот пункт не поддержит ряд европейских стран. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал «труднодостижимым» желание Зеленского насчет присоединения к ЕС к 2027 году.