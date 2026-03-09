Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС хочет завершить переговоры по Украине к концу 2027 года, пишут СМИ

Politico: ЕС хочет закрыть переговоры о вступлении Украины к концу 2027 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Власти Евросоюза хотят завершить переговоры с Украиной о ее возможном вступлении в состав организации к концу 2027 года, сообщает издание Politico.

«Сейчас ведется работа над тем, чтобы следующие три председательства в ЕС были сосредоточены на привлечении новых стран-членов с целью завершения переговоров по Украине к концу 2027 года», — пишет издание.

Ранее издание писало, что надежды Украины на быстрое вступление в ЕС были развеяны.

Владимир Зеленский ранее потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. Президент Сербии Александр Вучич предположил, что вступление Украины в Евросоюз с начала 2027 года является частью плана урегулирования на текущих переговорах, и что этот пункт не поддержит ряд европейских стран. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал «труднодостижимым» желание Зеленского насчет присоединения к ЕС к 2027 году.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше