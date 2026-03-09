Ричмонд
Генштаб Ирана заявил, что США «будут наказаны за агрессию»

В Иране после избрания Моджтабы Хаменеи верховным лидером Генштаб вооруженных сил выступил с заявлением, в котором пообещал, что США «будут наказаны» за свои действия.

Источник: AP 2024

«Под командованием аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи как Верховного лидера, вождя и главнокомандующего, вооруженные силы Ирана будут еще более могущественными и непоколебимыми, а враги исламской уммы, особенно Соединенные Штаты, будут наказаны за свою агрессию, преступление и нападение на мусульман и иранский народ», — говорится в сообщении (цитата по Tasnim).

Генштаб также подчеркнул, что Иран продолжит защищать свою безопасность и интересы «от заговоров врагов».

Совет экспертов Ирана 8 марта принял решение назначить на должность верховного лидера Моджтабу Хаменеи — сына бывшего верховного лидера Али Хаменеи, убитого в ходе операции США и Израиля против Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше