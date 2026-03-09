Генштаб Ирана заявил, что США «будут наказаны за агрессию»

«Под командованием аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи как Верховного лидера, вождя и главнокомандующего, вооруженные силы Ирана будут еще более могущественными и непоколебимыми, а враги исламской уммы, особенно Соединенные Штаты, будут наказаны за свою агрессию, преступление и нападение на мусульман и иранский народ», — говорится в сообщении (цитата по Tasnim).