Видео с «исчезающими чернилами» на голосовании прокомментировали в СЦК

Как сообщили в Telegram-канале Центра по борьбе с дезинформацией СЦК, большая часть распространяемых видео сняты в других странах в различные периоды времени. Это показал проведенный анализ. Отмечается, что среди них есть постановочные либо модифицированные видеоролики.
Так, например, ролик с «исчезающими чернилами» впервые появился в интернете в 2019 году. Он неоднократно становился вирусным в России, Украине и Кыргызстане.
«Оставшаяся часть распространяемых материалов — это видеозаписи, публиковавшиеся 10−15 и более лет назад. Центром зафиксировано 32 уникальных видео таких вбросов на всех онлайн-платформах без учета их вариаций», — говорится в публикации.
По данным центра, использование подобных материалов является одной из распространенных технологий информационных провокаций.
"Их цель — подорвать атмосферу доверия в обществе накануне референдума, создавая искаженное представление о процедурах голосования.
По оценке Центра по борьбе с дезинформацией, по мере приближения даты референдума возможно появление более сложных форм манипулятивного контента, включая дипфейк-видео, имитирующие якобы реальные события или заявления должностных лиц", — добавили в СКЦ.
Центр призывает граждан критически относиться к подобным публикациям, проверять источники информации и воздерживаться от распространения непроверенных материалов.
Казахстанцам напоминают, что правоохранительными органами Республики Казахстан осуществляется постоянный мониторинг информационного пространства, а намеренное распространение заведомо ложной информации влечет правовые последствия в соответствии с действующим законодательством.
Референдум по новой Конституции Казахстана
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума. Также был опубликован полный текст проекта новой Конституции Казахстана.
В случае принятия новая Конституция вступит в силу с 1 июля 2026 года. Действующий парламент в случае принятия новой Конституции тоже будет работать до 1 июля.
В Центральной избирательной комиссии раскрыли содержание вопроса, на который нужно будет ответить казахстанцам во время референдума по новой Конституци.
Также стали известны этапы проведения республиканского референдума по проекту новой Конституции в Казахстане. Кроме того, в реестр избирателей включены 12 416 759 граждан, постоянно зарегистрированных по месту жительства.
Еще стало известно, смогут ли казахстанцы проголосовать онлайн. Кроме того, на референдум потратят более 20 млрд тенге из резерва правительства.