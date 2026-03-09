Видео с «исчезающими чернилами» на голосовании прокомментировали в СЦК

Как сообщили в Telegram-канале Центра по борьбе с дезинформацией СЦК, большая часть распространяемых видео сняты в других странах в различные периоды времени. Это показал проведенный анализ. Отмечается, что среди них есть постановочные либо модифицированные видеоролики.