«Мрачное предупреждение». Заявление Кремля о конце света поразило Запад

Express: Песков сделал мрачное предупреждение о конце света.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с мрачным предупреждением о «конце света», следует из статьи британской газеты Daily Express.

«Кремль заявил, что сейчас конец света. Мрачное предупреждение прозвучало на фоне массированных ударов США и Израиля по Ирану», — говорится в материале.

Накануне Песков заявил, что из-за текущих конфликтов в мире создается впечатление конца света, но в истории человечество сталкивалось и не с такими вызовами.

США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.

Российский МИД осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

