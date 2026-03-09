Лукашенко сказал, какому густонаселенному государству помогут белорусы

Президент Александр Лукашенко 9 марта во время встречи с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым сказал, что Беларусь, где только может, готова подставить свое плечо Узбекистану, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Все, что мы умеем делать от сельского хозяйства до машиностроения, — это все очень нужно очень густонаселенному (где-то, к сожалению, где-то к радости) узбекскому государству», — отметил глава государства и подчеркнул, что экономики Беларуси и Узбекистана не конкуренты друг другу.
Президент сказал, что ему импонирует договоренность о том, что к 2030 году Беларусь и Узбекистан, как ключевой партнер Беларуси, достигнут двухмиллиардного товарооборота.
«Мы готовы вам предоставить все условия, наши технологии. Люди наши помогут», — подчеркнул президент.
Александр Лукашенко выделил три главных направления сотрудничества с Узбекистаном. Это сельское хозяйство, машиностроение и атомная энергетика.
Кстати, Александр Лукашенко сказал, что невозможное могут сделать только индусы, а невероятное — белорусы.
А еще президент сказал, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз.