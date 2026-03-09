Цена нефти Brent поднялась выше $111 за баррель впервые с 2022 года

Цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Financial Times писала, что цены на энергоносители продолжат расти и могут достичь исторического максимума, если поставки через Ормузский пролив будут оставаться низкими в течение марта. Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что такой скачок — это «ничтожно малая цена за безопасность и мир». Глава американского министерства энергетики Крис Райт также говорил, что переживать из-за роста цен не стоит, так как поставки скоро возобновятся.