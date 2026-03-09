Глава ЕК заявила будет добиваться выделения кредита Украине

«Мы столкнулись в этом вопросе (выделения кредита — ред.) с большими сложностями. Но могу заверить вас, что мы выполним свои обязательства, потому что на кону наша репутация — и, что более важно, наша безопасность», — сказала она на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.