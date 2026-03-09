Глава ЕК заявила будет добиваться выделения кредита Украине

БРЮССЕЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена добиваться выделения Украине кредита в 90 миллиардов евро, признав разногласия в ЕС.
«Мы столкнулись в этом вопросе (выделения кредита — ред.) с большими сложностями. Но могу заверить вас, что мы выполним свои обязательства, потому что на кону наша репутация — и, что более важно, наша безопасность», — сказала она на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.
Венгрия ранее заблокировала согласованный в ЕС кредит Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».
