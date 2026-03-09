Фон дер Ляйен призвала задуматься о реформе институтов ЕС

«Мы должны срочно начать думать, соответствуют ли наша [внешнеполитическая] доктрина, наши институты и процесс принятия решений, которые были разработаны в послевоенном мире стабильности и многосторонности, скорости изменений вокруг нас. Созданная нами система со всеми ее благими намерениями достичь консенсуса и компромисса помогает или скорее препятствует нам как геополитическому игроку», — сказала она.
