Фон дер Ляйен призвала задуматься о реформе институтов ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала задуматься о реформах институтов и внешнеполитической доктрины ЕС. Об этом она заявила на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.

«Мы должны срочно начать думать, соответствуют ли наша [внешнеполитическая] доктрина, наши институты и процесс принятия решений, которые были разработаны в послевоенном мире стабильности и многосторонности, скорости изменений вокруг нас. Созданная нами система со всеми ее благими намерениями достичь консенсуса и компромисса помогает или скорее препятствует нам как геополитическому игроку», — сказала она.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше