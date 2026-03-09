Ричмонд
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанского экс-священника Воронцова в США признали жертвой преследования за веру

АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Бывшего казахстанского священника Иакова Воронцова, задержанного по подозрению в хранении наркотиков и содержание наркопритона, в США включили в список жертв нарушения свободы религии или убеждений, сообщили в Бюро по правам человека в Казахстане.

Источник: Sputnik.kz

Список составляет комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF), которая относится к американскому правительству.

Отлучили иеромонаха от Русской православной церкви еще летом 2024-го на фоне его заявлений, что в Казахстане надо учредить альтернативную церковь и республике надо выйти из ОДКБ и ЕАЭС.

А в феврале 2026 года его задержала полиция.

«В ходе обыска изъяты порошкообразные вещества. Медицинским освидетельствованием подтвержден факт употребления им наркотических средств», — говорится в сообщении.

Его адвокат Галым Нурпеисов в разговоре со Sputnik Казахстан заявил, что Воронцов был допрошен в качестве свидетеля с правом на защиту — это свидетель, который может перейти в разряд подозреваемых.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше