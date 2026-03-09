Казахстанского экс-священника Воронцова в США признали жертвой преследования за веру

Список составляет комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF), которая относится к американскому правительству.
А в феврале 2026 года его задержала полиция.
«В ходе обыска изъяты порошкообразные вещества. Медицинским освидетельствованием подтвержден факт употребления им наркотических средств», — говорится в сообщении.
Его адвокат Галым Нурпеисов в разговоре со Sputnik Казахстан заявил, что Воронцов был допрошен в качестве свидетеля с правом на защиту — это свидетель, который может перейти в разряд подозреваемых.