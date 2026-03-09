Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием Верховным руководителем Ирана, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Его превосходительству Верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи… примите искренние поздравления по случаю вашего избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.
