Путин заявил, что деятельность верховного лидера Ирана потребует мужества

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении избранному верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи сказал, что Иран противостоит вооруженной агрессии, деятельность главы государства потребует большого мужества и самоотверженности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности», — говорится в телеграмме.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше