Путин заявил, что деятельность верховного лидера Ирана потребует мужества

Путин: деятельность нового верховного лидера Ирана потребует самоотверженности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении избранному верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи сказал, что Иран противостоит вооруженной агрессии, деятельность главы государства потребует большого мужества и самоотверженности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности», — говорится в телеграмме.

