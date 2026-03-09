Ричмонд
USA Today: администрация Трампа готовит экономическое соглашение с Кубой

Администрация президента США Дональда Трампа готовит экономическое соглашение с Кубой, о котором вскоре может быть объявлено, пишет газета USA Today со ссылкой на два источника.

Источник: Florian Wehde/CC0

«Соглашение может включать смягчение ограничений на поездки американцев в Гавану», — говорится в публикации.

Кроме того, прорабатывается возможность покинуть остров для президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и остаться на нём для семьи Кастро, передают источники.

По их данным, сделка также касается использования портов, энергетики и туризма.

Другие подробности предполагаемого соглашения, а также его точные сроки не раскрываются.

Ранее Трамп заявил о намерении отправить главу Госдепа США Марко Рубио на Кубу для заключения сделки. По его словам, на Кубе скоро произойдут «большие перемены».

