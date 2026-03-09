Визит президента Ганы в Беларусь планируется в июне

По его словам, белорусская сторона уже получила официальный ответ от президента Ганы о готовности совершить визит в Беларусь.
«Есть конкретные даты. Это будет июнь (2026 года — Sputnik)», — сказала министр, его слова приводит БелТА.
Приглашение от президента
В начале марта Рыженов совершил первый в истории двусторонних отношений рабочий визит в Гану, в рамках которого состоялась встреча с президентом этой страны. Глава МИД передал от белорусского президента личное приглашение Махаме посетить Минск.
По мнению президента Ганы, этот визит может придать мощный импульс развитию двусторонних отношений. Он также признался, что с теплотой вспоминает свою поездку в Беларусь в 2024 году в неофициальном порядке.