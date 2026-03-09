Ричмонд
+11°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Визит президента Ганы в Беларусь планируется в июне

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Визит президента Ганы Джона Драмани Махамы в Беларусь запланирован на июнь этого года, сообщил глава внешнеполитического ведомства Беларуси Максим Рыженков после доклада главе белорусского государства Александру Лукашенко по итогам визитов в страны Африки.

Источник: REUTERS Enyk Koomson, Ghanaian Presidency Press Service

По его словам, белорусская сторона уже получила официальный ответ от президента Ганы о готовности совершить визит в Беларусь.

«Есть конкретные даты. Это будет июнь (2026 года — Sputnik)», — сказала министр, его слова приводит БелТА.

Приглашение от президента

В начале марта Рыженов совершил первый в истории двусторонних отношений рабочий визит в Гану, в рамках которого состоялась встреча с президентом этой страны. Глава МИД передал от белорусского президента личное приглашение Махаме посетить Минск.

По мнению президента Ганы, этот визит может придать мощный импульс развитию двусторонних отношений. Он также признался, что с теплотой вспоминает свою поездку в Беларусь в 2024 году в неофициальном порядке.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше