ЕС заявил о желании интегрировать оборонную промышленность с Индией

Фон дер Ляйен: ЕС хочет интегрировать оборонную промышленность с Индией.

Источник: © РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 9 мар — РИА Новости. ЕС изучает интеграцию оборонной промышленности с Индией, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы намерены интегрировать наши оборонные производственные цепочки с Индией», — сказала она, выступая на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.

Она добавила, что подобная работа ведется и с Австралией.

