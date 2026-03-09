ЕС заявил о желании интегрировать оборонную промышленность с Индией

БРЮССЕЛЬ, 9 мар — РИА Новости. ЕС изучает интеграцию оборонной промышленности с Индией, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы намерены интегрировать наши оборонные производственные цепочки с Индией», — сказала она, выступая на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.
Она добавила, что подобная работа ведется и с Австралией.
Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.Читать дальше