NYT: Зеленский визитом в Донбасс показал, что не намерен уступать территории

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс. Этим он показал, что Украина не намерена уступать подконтрольные ВСУ территории региона в ходе переговоров с Россией, считает NYT. Новая трехсторонняя встреча может состояться уже на этой неделе, однако где она пройдет — пока неизвестно. Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что мир на Украине «уже на подходе». В то же время он раскритиковал Зеленского, называя того главным препятствием для сделки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».