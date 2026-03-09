Испанская партия предложила провести референдум о выходе из НАТО

Он выступил против военной операции США и Израиля в Иране. «“Подемос” продолжает просить правительство Испании о закрытии американских баз в нашей стране, выходе из НАТО или по крайней мере проведении референдума о выходе из НАТО, чтобы решение [по этому вопросу] приняло испанское общество, — отметил Фернандес. — Мы должны не допустить любого участия нашей армии в конфликте — ни для нападения на кого-либо, ни для защиты баз НАТО в Средиземном море».