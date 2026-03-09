Ричмонд
Испанская партия предложила провести референдум о выходе из НАТО

Представитель партии «Подемос» Пабло Фернандес выступил против военной операции США и Израиля в Иране.

Источник: НАТО

МАДРИД, 9 марта. /ТАСС/. Испанская левая партия «Подемос» («Мы можем») предложила устроить референдум по вопросу выхода королевства из состава НАТО, заявил на пресс-конференции представитель этой политической силы Пабло Фернандес.

Он выступил против военной операции США и Израиля в Иране. «“Подемос” продолжает просить правительство Испании о закрытии американских баз в нашей стране, выходе из НАТО или по крайней мере проведении референдума о выходе из НАТО, чтобы решение [по этому вопросу] приняло испанское общество, — отметил Фернандес. — Мы должны не допустить любого участия нашей армии в конфликте — ни для нападения на кого-либо, ни для защиты баз НАТО в Средиземном море».

Испания присоединилась к альянсу в 1982 году. В 1986 году в королевстве состоялся референдум о постоянном членстве в НАТО, который обещала провести соцпартия в случае прихода к власти. По его итогам победили сторонники Североатлантического альянса: при явке в 59,4% за членство в НАТО проголосовали 56,85%, против — 43,15%.

