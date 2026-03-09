Силы НАТО сбили в воздушном пространстве Турции иранскую ракету

Это не первый раз, когда турецкие военные сообщают об иранской ракете в турецком воздушном пространстве. 4 марта силы НАТО в Восточном Средиземноморье перехватили летевшую по баллистической траектории ракету, которая была запущена из Ирана. Она направлялась в сторону Турции после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии. Обломки боеприпасов упали в районе Дёртиол провинции Хатай. По данным ведомства, это был фрагмент зенитной ракеты-перехватчика. Минобороны Турции тогда призвало все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к обострению конфликта в регионе.