Силы НАТО сбили в воздушном пространстве Турции иранскую ракету

Силы НАТО сбили баллистическую ракету из Ирана, вошедшую в воздушное пространство Турции, сообщили в Министерстве обороны республики.
«Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и попавшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована подразделениями ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье», — говорится в публикации.
Часть осколков ракет упала на пустырь в Газиантепе, никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
В турецком Минобороны подчеркнули, что страна придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности, но вместе с этим пригрозили «необходимыми мерами» в случае любой угрозы.
Это не первый раз, когда турецкие военные сообщают об иранской ракете в турецком воздушном пространстве. 4 марта силы НАТО в Восточном Средиземноморье перехватили летевшую по баллистической траектории ракету, которая была запущена из Ирана. Она направлялась в сторону Турции после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии. Обломки боеприпасов упали в районе Дёртиол провинции Хатай. По данным ведомства, это был фрагмент зенитной ракеты-перехватчика. Минобороны Турции тогда призвало все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к обострению конфликта в регионе.
Глава МИД Хакан Фидан после инцидента 4 марта призвал Тегеран «не ввязываться в авантюры». Генсек НАТО Марк Рютте вместе с этим заверил, что альянс не намерен задействовать 5-ю статью Устава.
На фоне эскалации конфликта Турция ужесточила меры безопасности на границе с Ираном и перебросила истребители, а также системы ПВО на Северный Кипр.
Власти Ирана в свою очередь опровергли причастность к инциденту.
