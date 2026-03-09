Ричмонд
Силы НАТО сбили в воздушном пространстве Турции иранскую ракету

Силы ПВО НАТО сбили иранскую баллистическую ракету в воздушном пространстве Турции, сообщили в Минобороны. Осколки упали на пустырь, никто не пострадал.

Источник: AP 2024

Силы НАТО сбили баллистическую ракету из Ирана, вошедшую в воздушное пространство Турции, сообщили в Министерстве обороны республики.

«Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и попавшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована подразделениями ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье», — говорится в публикации.

Часть осколков ракет упала на пустырь в Газиантепе, никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

В турецком Минобороны подчеркнули, что страна придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности, но вместе с этим пригрозили «необходимыми мерами» в случае любой угрозы.

Это не первый раз, когда турецкие военные сообщают об иранской ракете в турецком воздушном пространстве. 4 марта силы НАТО в Восточном Средиземноморье перехватили летевшую по баллистической траектории ракету, которая была запущена из Ирана. Она направлялась в сторону Турции после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии. Обломки боеприпасов упали в районе Дёртиол провинции Хатай. По данным ведомства, это был фрагмент зенитной ракеты-перехватчика. Минобороны Турции тогда призвало все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к обострению конфликта в регионе.

Глава МИД Хакан Фидан после инцидента 4 марта призвал Тегеран «не ввязываться в авантюры». Генсек НАТО Марк Рютте вместе с этим заверил, что альянс не намерен задействовать 5-ю статью Устава.

На фоне эскалации конфликта Турция ужесточила меры безопасности на границе с Ираном и перебросила истребители, а также системы ПВО на Северный Кипр.

Власти Ирана в свою очередь опровергли причастность к инциденту.

