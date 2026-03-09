Британия подготовила свой авианосец к быстрой отправке на Ближний Восток

Из-за нехватки доступных крупных кораблей Королевского флота его сопровождение, вероятно, будет обеспечено союзниками по НАТО — Францией, США и другими европейскими странами, говорится в статье. Обычно эскорт авианосца включает два-три эсминца или фрегата и ударную подводную лодку. При этом в составе Королевского флота только эсминец HMS Dragon и фрегаты HMS Somerset и HMS St Albans готовы к военным действиям, остальные находятся на ремонте или имеют дефекты.