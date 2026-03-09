Британия подготовила свой авианосец к быстрой отправке на Ближний Восток

Британский авианосец HMS Prince of Wales приведен в состояние повышенной боевой готовности, командование потребовало от членов экипажа быть готовыми к выходу в море в течение пяти дней, сообщает Telegraph.
«Авианосец HMS Prince of Wales всегда находился в состоянии высокой боевой готовности, и мы повышаем готовность авианосца, сокращая время, необходимое для выхода в море в случае любой боевой операции», — пояснили в британской армии.
Из-за нехватки доступных крупных кораблей Королевского флота его сопровождение, вероятно, будет обеспечено союзниками по НАТО — Францией, США и другими европейскими странами, говорится в статье. Обычно эскорт авианосца включает два-три эсминца или фрегата и ударную подводную лодку. При этом в составе Королевского флота только эсминец HMS Dragon и фрегаты HMS Somerset и HMS St Albans готовы к военным действиям, остальные находятся на ремонте или имеют дефекты.
Если Prince of Wales будет отправлен в восточное Средиземноморье, где 1 марта беспилотник, предположительно, выпущенный «Хезболлой» поразил базу ВВС Великобритании «Акротири» на Кипре. Защиту ему, как говорится в публикации, может обеспечить французский авианосец Charles de Gaulle, который вошел в Средиземное море несколько дней назад, а также военные корабли Испании, Германии, Италии, Греции и Турции.
HMS Prince of Wales — британский авианосец класса «Куин Элизабет», входит в состав Королевского военно-морского флота Великобритании. Он способен нести до 48 многоцелевых истребителей-невидимок F-35B Lightning II и вертолетов Merlin для раннего предупреждения в воздухе и борьбы с подводными лодками. Также авианосец оснащен системой ближнего боя Mark 15 Phalanx, автоматическими малокалиберными пушками и миниганами.
Тем временем американский эсминец USS Gerald R Ford покинул данный регион и вошел в Красное море. Бывший офицер Королевского военно-морского флота Том Шарп заявил, что отправка HMS Prince of Wales в Средиземное море после ухода из этого района эсминца USS Gerald R Ford вызвала бы у него беспокойство.
«Убрав защитное покрывало, которое предоставляет USS Ford, мне становится менее комфортно отправлять туда Prince of Wales», — сказал он и добавил, что Лондон все равно должен это сделать.
В случае развертывания британского авианосца в Оманском заливе или Аравийском море охрану авианосца HMS Prince of Wales, вероятно, потребуется обеспечить силами США в регионе, такими как авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln, пишет издание.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что авианосцы Великобритании, которые страна собиралась отправить на Ближний Восток, больше не нужны там, поскольку США не нуждаются в союзниках, присоединяющихся уже после того, как они «победили».
19 февраля, еще до начала военной операции США и Израиля против Ирана, The Times со ссылкой на источники сообщила, что Лондон не дал США разрешение на использование британских баз для ударов по Исламской Республике. Власти страны опасались, что это будет нарушением международного права.
Однако уже 2 марта, после атаки на свою кипрскую военную базу, Великобритания разрешила США использовать ее военные базы для нанесения ударов по Ирану. При этом премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что Лондон не присоединится к операции против Исламской Республики.