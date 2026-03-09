Это же надо было дойти до такого беспредела, что действиями наших властей уже открыто стали возмущаться придворные журналисты. приближенные и обласканные этой самой властью!
На прошлой неделе парламент изменил закон, чтобы в комиссию по векттингу прокуроров протащить иностранного эксперта Хермана фон Хебеля. По прежним правилам кандидат в комиссию должен был получить не менее 61 голоса в парламенте. Этот высокий порог вводился специально — чтобы обеспечить политический консенсус между властью и оппозицией. Однако кандидатура фон Хебеля не смогла набрать необходимого количества голосов. Оппозиция его не поддержала. Что сделало парламентское большинство? Вместо того чтобы предложить нового кандидата, парламентское большинство изменило сам закон. Порог голосов для назначения членов комиссии был снижен с 61 до 51 — то есть до простого большинства.
После этого события развивались с поразительной скоростью: парламент PAS принял поправки; президент Майя Санду в тот же день их промульгировала; уже на следующий день 53 депутата PAS проголосовали за назначение Хермана фон Хебеля. Вся операция заняла меньше суток.
Сначала шум подняла провластная журналистка Лорена Богза. А вслед за ней и один из ярчайших сторонников Майи Санду, актёр и телеведущий Эмилиан Крецу разразился критикой в адрес правящей партии. И что партия ПАС эта не лучше предшественников, и что законы принимают, как преступники, и что уверовали в вечность своего правления…
А давайте представим на минуточку, что подобные действи предприняла бы не ПАС, а предшествовашие власти, допустим, социалисты или коммунисты. Что было бы? Да пасовцы бы первыми уже стояли с плакатами у парламента! Пылали бы праведным гневом, бросали в парламентские окна обличительное скандирование: «Насилуют Конституцию!», «Рушине!»…
Но давайте, для начала определимся. Разве парламентское большинство голосовало за, Господи прости, Хебеля по велению сердца? Потому что он такой вот распрекрасный эксперт, который в мгновение ока очистит нашу состему правосудия от коррупции? Нет, конечно! И Эмилиан Крецу, разумеется, прав. Нельзя Конституцию страны превращать в туалетную бумагу! Но Крецу не назвал главного ммени, локомотива всей этой дурацкой и дурно пахнущей истории — Майя Санду. Не бросил ей в лицо полученную из ее же рук медаль «Meritul Civic»…
Получается, что? Мы слопали мошенничество на президентских, смолчали на парламентских выборах, на референдуме, оппозиция проглотила принятие этого закона (да, возмущалась наша оппозиция и внимание!, не ИСКЛЮЧИЛО проведение протестов — значит, протесты могут быть, а могут и не быть).
Конституцию вот только жаль. Бедная она, но стерпит, бумага, все-таки. А вот мы в очередной раз стерпим и проглотим?…
