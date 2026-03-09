Даже пропагандист ПАС открыто раскритиковал новую процедуру отбора «своих» судей в Молдове: Стерпит ли народ очередное нарушение Конституции — разбираемся

На прошлой неделе парламент изменил закон, чтобы в комиссию по векттингу прокуроров протащить иностранного эксперта Хермана фон Хебеля. По прежним правилам кандидат в комиссию должен был получить не менее 61 голоса в парламенте. Этот высокий порог вводился специально — чтобы обеспечить политический консенсус между властью и оппозицией. Однако кандидатура фон Хебеля не смогла набрать необходимого количества голосов. Оппозиция его не поддержала. Что сделало парламентское большинство? Вместо того чтобы предложить нового кандидата, парламентское большинство изменило сам закон. Порог голосов для назначения членов комиссии был снижен с 61 до 51 — то есть до простого большинства.