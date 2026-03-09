Ричмонд
«Они заканчиваются». В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном

Дэвис: США ошибаются, говоря об истощении арсенала Ирана.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты ложно полагают, что находятся в зените сил, а Иран почти исчерпал свои запасы, заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Мы утверждаем, что наращиваем атаки, а Иран находится на грани истощения, и у него заканчиваются пусковые установки и ракеты. Тем не менее вы видите своими глазами, что удары по Израилю и по базам в странах Ближнего Востока продолжаются безостановочно», — отметил он.

По словам эксперта, похоже, что именно Соединенные Штаты снижают частоту своих атак.

США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.

