«Они заканчиваются». В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном

«Мы утверждаем, что наращиваем атаки, а Иран находится на грани истощения, и у него заканчиваются пусковые установки и ракеты. Тем не менее вы видите своими глазами, что удары по Израилю и по базам в странах Ближнего Востока продолжаются безостановочно», — отметил он.
По словам эксперта, похоже, что именно Соединенные Штаты снижают частоту своих атак.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.