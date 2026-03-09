WP: Израиль опасается затягивания операции против Ирана

По его свидетельству, такое развитие событий может свидетельствовать о появлении «возможных выходов» из ситуации, позволяющих «остановить войну» до того, как она нанесет «дальнейший ущерб [Ближневосточному] региону и глобальной экономике». Ссылаясь на состоявшийся у него в воскресенье телефонный разговор с израильским должностным лицом высокого ранга, Игнейшес пишет, что они обсуждали, в частности, альтернативы требованию «безоговорочной капитуляции» Ирана, выдвинутому ранее президентом США Дональдом Трампом. «Не уверен, что в наших интересах сражаться до тех пор, пока не падет режим. Никто не хочет нескончаемой истории», — заявил при этом упомянутый израильский чиновник.