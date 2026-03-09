WP: Израиль опасается затягивания операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Представители руководства Израиля начинают выражать обеспокоенность в связи с разрастанием боевых действий с Ираном и перспективами их превращения в конфликт с открытой датой. Об этом говорится в колонке внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post (WP) Дэвида Игнейшеса.
По его свидетельству, такое развитие событий может свидетельствовать о появлении «возможных выходов» из ситуации, позволяющих «остановить войну» до того, как она нанесет «дальнейший ущерб [Ближневосточному] региону и глобальной экономике». Ссылаясь на состоявшийся у него в воскресенье телефонный разговор с израильским должностным лицом высокого ранга, Игнейшес пишет, что они обсуждали, в частности, альтернативы требованию «безоговорочной капитуляции» Ирана, выдвинутому ранее президентом США Дональдом Трампом. «Не уверен, что в наших интересах сражаться до тех пор, пока не падет режим. Никто не хочет нескончаемой истории», — заявил при этом упомянутый израильский чиновник.
По его словам, американские и израильские удары с воздуха по Ирану «приближаются к достижению поставленных военных целей». «Конечно, мы желаем свергнуть режим, но это не единственная конечная цель», — сказал источник. Согласно изложенной им информации, еврейское государство достигло бы намеченных целей в том числе после поражения в Иране крупных военных целей. «Иран не сдастся», — признал израильский чиновник. «Однако он (Иран — прим. ТАСС) может подать сигнал о том, что принимает прекращение огня на американских условиях», — считает источник.
Он также отметил, что Израиль не видит «никого, кто способен заменить» нынешние власти Ирана. Нет никаких свидетельств того, что в Иране близится раскол государственного аппарата, подчеркнул израильский чиновник. Кроме того, он выразил сомнение в том, что вооружение курдов или других меньшинств в Иране было бы хорошей стратегией, поскольку привело бы к отчуждению большинства.
«Мы не будем втягивать США в бесконечную войну. Израиль является надежным союзником», — утверждал источник.
Представитель руководства Израиля также добавил, что еврейское государство «готово взаимодействовать с ливанскими должностными лицами, чтобы достичь соглашения о прекращении огня» там. «Мы не планируем крупных наземных операций [в Ливане]», — заявил источник.