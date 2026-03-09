Автомобилестроители прокатили канцлера

И хотя христианские демократы, скорее всего, войдут в земельное правительство на правах младшего партнера, наиболее тревожным для них симптомом стал стремительный рост крайне правых сил на западе страны, который традиционно считался менее подверженным влиянию «Альтернативы», а также практически полный провал их партнера по коалиции — социал-демократов. И если собственный проигрыш с минимальным отрывом можно частично объяснить скандалом вокруг Хагеля, традиционной популярностью «Зеленых» в этой федеральной земле и харизмой Джема Оздемира (бывшего министра сельского хозяйства в кабинете канцлера Олафа Шольца и экс-председателя партии), то прочие итоги выборов не могут не тревожить правящую партию.