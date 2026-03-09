Ричмонд
Макрон называл удары «Хезболлы» по Израилю большой ошибкой

Макрон назвал удары ливанского движения «Хезболлах» по Израилю большой ошибкой.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 9 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник назвал большой ошибкой удары ливанского движения «Хезболлах» по Израилю, которые привели к началу наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в этой стране.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ЦАХАЛ начала целенаправленную и ограниченную наземную операцию против движения «Хезболлах» на юге Ливана. Париж запросил проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН на фоне ситуации, заявлял глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

«Мы бдительны… в отношении ситуации в Ливане… с территории которого движение “Хезболлах”… совершило большую ошибку, атаковав Израиль. И, конечно же, Израиль своей наземной операцией и своими (авиационными — ред.) ударами отвечает на нападение со стороны “Хезболлах”», — заявил Макрон, выступая в городе Пафос на Кипре. Трансляцию выступления французского президента вел телеканал BFMTV.

Помимо этого, Макрон заявил, что сложившаяся в Ливане ситуация вызывает беспокойство, и призвал движение к прекращению ударов по Израилю, а Израиль — к прекращению начатой военной операции и ударов по территории Ливана. Только вооруженные силы Ливана являются законной силой, обеспечивающей территориальную целостность этой страны, добавил французский лидер.

В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение «Хезболлах». Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу.

Уже известно о сотнях погибших и пострадавших в результате этих обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.

