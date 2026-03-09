Трамп призвал премьера Австралии дать убежище женской сборной Ирана по футболу

«Австралия совершает чудовищную гуманитарную ошибку, позволяя женской команде Ирана по футболу вынужденно возвращаться в Иран, где ее, скорее всего, убьют», — утверждал американский лидер в Truth Social.
«Не поступайте таким образом, г-н премьер-министр [Австралии Энтони Альбанезе], предоставьте убежище. США примут их (иранских спортсменок — прим. ТАСС), если этого не сделаете вы», — добавил Трамп.
Он не предоставил никаких доказательств, подкрепляющих его заявление о якобы угрожающей на родине членам женской сборной Ирана опасности. Команда принимает участие в розыгрыше Кубка Азии среди женщин в Австралии.
