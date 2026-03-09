Ричмонд
Трамп заявил, что США «очень далеки» от идеи ввода войск в Иран

США «очень далеки» от приказа о вводе американских войск в Иран для обеспечения безопасности ядерных материалов в Исфахане.

Источник: AP 2024

Об этом заявил президент США Дональд Трамп газете The New York Post.

«Мы еще не приняли никакого решения по этому поводу. Мы еще очень далеки от этого», — сказал Трамп, комментируя сообщение Axios о возможном размещении американских войск на подземном объекте по обогащению урана в Иране.

Ранее Трамп, 7 марта, на брифинге с журналистами заявлял, что введет войска в Иран только при наличии очень серьезных причин. При этом президент США не исключил возможность, что наземную операцию в Иране придется провести.

По информации источников Axios, США и Израиль обсуждали между собой отправку войск спецназа для «обеспечения безопасности» иранских запасов обогащенного урана. Речь шла о переброске сил в Иран на более поздних этапах их военной операции. Газета The Washington Post обратила внимание на то, что 82-я воздушно-десантная дивизия Армии США неожиданно прекратила учения. Это подразделение специализируется на наземных операциях. «Мы все к чему-то готовимся — на всякий случай», — сказал один из американских чиновников газете.

