Трамп заявил, что США «очень далеки» от идеи ввода войск в Иран

По информации источников Axios, США и Израиль обсуждали между собой отправку войск спецназа для «обеспечения безопасности» иранских запасов обогащенного урана. Речь шла о переброске сил в Иран на более поздних этапах их военной операции. Газета The Washington Post обратила внимание на то, что 82-я воздушно-десантная дивизия Армии США неожиданно прекратила учения. Это подразделение специализируется на наземных операциях. «Мы все к чему-то готовимся — на всякий случай», — сказал один из американских чиновников газете.