Путин: РФ может решить не ждать, пока ЕС откажется от ее нефти и газа

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россия может решить перевести поставки энергоресурсов с европейского на более интересные направления, не ожидая, пока Евросоюз сам «захлопнет дверь». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

Источник: AP 2024

Он напомнил, что с 25 апреля страны ЕС планируют ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году.

«В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересное направление, ну и закрепиться там, что самое главное», — сказал Путин.

