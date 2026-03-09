Путин: РФ может решить не ждать, пока ЕС откажется от ее нефти и газа

«В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересное направление, ну и закрепиться там, что самое главное», — сказал Путин.