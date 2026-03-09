Путин предупредил о последствиях ситуации с Ираном

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке поставят под удар мировой топливно-энергетический комплекс (ТЭК), вызовут рост цен на нефть и газ, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Хотел бы сразу отметить, Россия предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный топливно-энергетический комплекс: поднимут цены на нефть, газ, ограничат поставки этих ресурсов по всему миру и нарушат, безусловно, долгосрочные инвестиционные планы», — сказал российский лидер на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.