Путин предупредил о последствиях ситуации с Ираном

«Хотел бы сразу отметить, Россия предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный топливно-энергетический комплекс: поднимут цены на нефть, газ, ограничат поставки этих ресурсов по всему миру и нарушат, безусловно, долгосрочные инвестиционные планы», — сказал российский лидер на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.