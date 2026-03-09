Ричмонд
Путин предупредил об угрозе остановки нефтедобычи на Ближнем Востоке

Путин: ЧП в Ормузском проливе может остановить добычу нефти на Ближнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Добыча нефти, завязанная на транспортировку через Ормузский пролив, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц, заявил президент России Владимир Путин.

«Добыча нефти, которая завязана на использованиях (Ормузского — ред.) пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться», — сказал Путин в ходе совещания о ситуации на мировых рынках нефти и газа.

