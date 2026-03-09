«В ближайший месяц»: Путин прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе

Президент России Владимир Путин заявил, что маршрут через Ормузский пролив фактически закрыт, а добыча нефти, транспортируемой через пролив, может полностью остановиться.
Уже сокращающаяся добыча нефти может полностью остановиться в ближайший месяц, сказал Путин в ходе совещания.
Также Путин заявил, что полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива в обозримой перспективе нереально.
