Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В ближайший месяц»: Путин прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе

Президент России Владимир Путин заявил, что маршрут через Ормузский пролив фактически закрыт, а добыча нефти, транспортируемой через пролив, может полностью остановиться.

Президент России Владимир Путин заявил, что маршрут через Ормузский пролив фактически закрыт, а добыча нефти, транспортируемой через пролив, может полностью остановиться.

Уже сокращающаяся добыча нефти может полностью остановиться в ближайший месяц, сказал Путин в ходе совещания.

Также Путин заявил, что полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива в обозримой перспективе нереально.

Читайте материал «Американский Госдеп распорядился, чтобы дипломаты покинули одну страну».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше