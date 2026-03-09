Politico: фон дер Ляйен раздражает европейских руководителей

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют в ЕС за излишнюю самостоятельность в первые дни ближневосточного конфликта. Об этом пишет Politico.
По данным издания, она провела не менее десяти телефонных разговоров с лидерами стран ЕС и Персидского залива, а также публично сигнализировала о поддержке смены власти в Тегеране. Оппоненты утверждают, что её позиция выходит за рамки согласованного консенсуса внутри блока.
«Мне казалось, что у меня галлюцинации. Я видела, как фон дер Ляйен звонит главам государств Персидского залива. У нее нет дипломатической службы, она выступает без мандата или брифингов разведки», — заявила французский депутат Натали Луазо. Она добавила, что слова главы ЕК не имеют никакой ценности, это только личное мнение.
В Еврокомиссии обвинения отвергли, заявив, что фон дер Ляйен действует в рамках договоров и демонстрирует «политическое лидерство».
Фон дер Ляйен ранее заявил, что ЕС должен напористо демонстрировать силу.