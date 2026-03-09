Politico: фон дер Ляйен раздражает европейских руководителей

«Мне казалось, что у меня галлюцинации. Я видела, как фон дер Ляйен звонит главам государств Персидского залива. У нее нет дипломатической службы, она выступает без мандата или брифингов разведки», — заявила французский депутат Натали Луазо. Она добавила, что слова главы ЕК не имеют никакой ценности, это только личное мнение.