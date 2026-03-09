Партия «Подемос» призвала провести референдум о выходе Испании из НАТО

Партия также резко осудила военную операцию США и Израиля против Ирана и призвала правительство Испании рассмотреть вопрос о закрытии американских военных баз на территории королевства. «Подемос» настаивает на том, чтобы испанские вооружённые силы не участвовали в конфликте и не использовались для защиты баз НАТО в Средиземноморье.