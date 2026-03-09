Партия «Подемос» призвала провести референдум о выходе Испании из НАТО

Испанская левая партия «Подемос» выступила с инициативой провести всенародный референдум о выходе страны из Североатлантического альянса. Об этом заявил представитель партии Пабло Фернандес на пресс-конференции, сообщает газета Granada Hoy.
Партия также резко осудила военную операцию США и Израиля против Ирана и призвала правительство Испании рассмотреть вопрос о закрытии американских военных баз на территории королевства. «Подемос» настаивает на том, чтобы испанские вооружённые силы не участвовали в конфликте и не использовались для защиты баз НАТО в Средиземноморье.
В качестве альтернативы полному выходу из альянса партия предлагает вынести этот вопрос на всенародное голосование, подчеркивая необходимость демократического обсуждения роли Испании в военно-политических структурах.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Испанию враждебно настроенным к альянсу «лузером».