Партия «Подемос» призвала провести референдум о выходе Испании из НАТО

В Испании предложили провести референдум о выходе страны из НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Испанская левая партия «Подемос» выступила с инициативой провести всенародный референдум о выходе страны из Североатлантического альянса. Об этом заявил представитель партии Пабло Фернандес на пресс-конференции, сообщает газета Granada Hoy.

Партия также резко осудила военную операцию США и Израиля против Ирана и призвала правительство Испании рассмотреть вопрос о закрытии американских военных баз на территории королевства. «Подемос» настаивает на том, чтобы испанские вооружённые силы не участвовали в конфликте и не использовались для защиты баз НАТО в Средиземноморье.

В качестве альтернативы полному выходу из альянса партия предлагает вынести этот вопрос на всенародное голосование, подчеркивая необходимость демократического обсуждения роли Испании в военно-политических структурах.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Испанию враждебно настроенным к альянсу «лузером».

