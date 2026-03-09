Times: Британия не будет перебрасывать авианосец на Ближний Восток

Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что HMS Prince of Wales был переведен в состояние повышенной готовности, а его экипаж получил указание подготовиться к выходу в море. В свою очередь, телеканал Sky News в субботу информировал о подготовке Великобританией данного авианосца к потенциальной отправке в ближневосточный регион.