Times: Британия не будет перебрасывать авианосец на Ближний Восток

Британский авианосец Prince of Wales не будет переброшен на Ближний Восток несмотря на эскалацию вокруг Ирана, сообщил журналист газеты Times.

Источник: Аргументы и факты

Британский авианосец Prince of Wales не планируют отправлять на Ближний Восток, несмотря на обострение ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил журналист газеты Times Стивен Суинфорд со ссылкой на источники.

Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что HMS Prince of Wales был переведен в состояние повышенной готовности, а его экипаж получил указание подготовиться к выходу в море. В свою очередь, телеканал Sky News в субботу информировал о подготовке Великобританией данного авианосца к потенциальной отправке в ближневосточный регион.

«HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток… По данным источников, корабль не будет переброшен для усиления военного присутствия Великобритании в регионе», — отметил Суинфорд в своей публикации в социальной сети X*.

Согласно полученной информации, вместо этого кораблю предстоит выполнение задач в рамках обязательств перед НАТО, включая операции в районе Крайнего Севера.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

