Лукашенко вслед за Путиным поздравил Хаменеи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Моджабу Хаменеи с тем, что иранский верховный совет избрал его новым верховным лидером Ирана, заявил «Пул Первого».
Хаменеи днем также поздравил президент России Владимир Путин.
28 февраля при атаке Израиля и США были ликвидированы высший руководитель Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных представителей страны, среди которых руководитель генштаба иранских вооруженных сил Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь совета обороны Али Шамхани. Впоследствии иранский верховный совет выбрал новым верховным лидером Ирана Моджтабу Хаменеи, который приходится Али Хаменеи сыном.
