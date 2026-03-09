Лукашенко вслед за Путиным поздравил Хаменеи

28 февраля при атаке Израиля и США были ликвидированы высший руководитель Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных представителей страны, среди которых руководитель генштаба иранских вооруженных сил Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь совета обороны Али Шамхани. Впоследствии иранский верховный совет выбрал новым верховным лидером Ирана Моджтабу Хаменеи, который приходится Али Хаменеи сыном.