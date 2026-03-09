Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гафуров: избрание сына Хаменеи на пост рахбара имеет экономическое значение

Востоковед Саид Гафуров заявил о консервативности взглядов нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Источник: Аргументы и факты

Избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана имеет прежде всего экономическую подоплеку. Такое мнение в беседе с сайтом телеканала «Звезда» выразил востоковед Саид Гафуров.

Эксперт пояснил, что администрация рахбара является одной из крупнейших экономических структур в стране. Под ее контролем находятся огромное количество фондов, практически вся высокотехнологичная отрасль и значительная часть оборонной промышленности, включая производства двойного назначения.

По словам Гафурова, назначение Хаменеи может привести к балансу во власти, поскольку он известен консервативными взглядами, в то время как действующий президент Ирана представляет реформаторский лагерь.

Востоковед также отметил, что по политическим взглядам Моджтаба серьезно расходился со своим отцом, особенно в вопросах создания ядерного оружия и развития атомной отрасли. При этом он считается очень способным богословом, который может решать сложные религиозные вопросы, хотя ранее и не был публичной личностью.

Ранее эксперт Юрий Самонкин заявил, что Иран не позволит убить нового верховного лидера страны.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше