Гафуров: избрание сына Хаменеи на пост рахбара имеет экономическое значение

Востоковед также отметил, что по политическим взглядам Моджтаба серьезно расходился со своим отцом, особенно в вопросах создания ядерного оружия и развития атомной отрасли. При этом он считается очень способным богословом, который может решать сложные религиозные вопросы, хотя ранее и не был публичной личностью.