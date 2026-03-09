Гафуров: избрание сына Хаменеи на пост рахбара имеет экономическое значение

Избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана имеет прежде всего экономическую подоплеку. Такое мнение в беседе с сайтом телеканала «Звезда» выразил востоковед Саид Гафуров.
Эксперт пояснил, что администрация рахбара является одной из крупнейших экономических структур в стране. Под ее контролем находятся огромное количество фондов, практически вся высокотехнологичная отрасль и значительная часть оборонной промышленности, включая производства двойного назначения.
По словам Гафурова, назначение Хаменеи может привести к балансу во власти, поскольку он известен консервативными взглядами, в то время как действующий президент Ирана представляет реформаторский лагерь.
Востоковед также отметил, что по политическим взглядам Моджтаба серьезно расходился со своим отцом, особенно в вопросах создания ядерного оружия и развития атомной отрасли. При этом он считается очень способным богословом, который может решать сложные религиозные вопросы, хотя ранее и не был публичной личностью.
Ранее эксперт Юрий Самонкин заявил, что Иран не позволит убить нового верховного лидера страны.