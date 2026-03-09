Ричмонд
Путин предложил не ждать отказа ЕС и увести нефть и газ РФ на другие рынки

Москва готова кардинально изменить маршруты экспорта энергоносителей. Президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на мировых рынках нефти и газа дал чёткий сигнал.

Политик напомнил, что Евросоюз планирует с 25 апреля ввести новые ограничения на покупку российских углеводородов, включая СПГ, а к 2027 году — полностью запретить поставки. Россия не намерена ждать.

«В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объёмы с европейского рынка на более интересное направление, ну и закрепиться там, что самое главное», — заявил глава государства.

Ранее на фоне энергетического кризиса и эскалации на Ближнем Востоке представитель Еврокомиссии заявила, что уровень заполненности газовых хранилищ ЕС позволяет спокойно пройти оставшуюся часть отопительного сезона. Она подчеркнула, что запасов достаточно, чтобы покрыть остаток зимы, а поставки энергии в Европу остаются стабильными, несмотря на военные действия вблизи ключевых транспортных маршрутов.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

